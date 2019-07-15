الحاج ضيوف: لديكم محرز لدينا ساديو ماني ومن يفوز سيدخل التاريخ

أكد أسطورة كرة القدم السنغالية حاجي ضيوف أن مباراة النهائي ستكون متكافئة بين المنتخبين، بإعتبار العديد من المقاييس التي تميز المنتخبين.

وتحدث أسطورة منتخب السنغال في حوار حصري للنهار عن تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي الكان، والعمل الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي.

“من يفوز بهذا الكان سيدخل التاريخ، كونها أول بطولة مكونة من 24 منتخب، السنغال سيدخل التاريخ في حال الفوز بالبطولة، لأنها ستكون الأولى بالنسبة لنا، وسنعادل الجزائر”.

وأضاف:”الجزائر ستحقق النجمة الثانية، وستكون مباراة مفتوحة على كل التكهنات، أنتم لديكم رياض محرز ونحن لدينا ساديو ماني، لديكم حارس رائع كما لدينا نحن حارس جيد ..المباراة ستلعب بالذكاء “.