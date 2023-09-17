الحاج عدلان: “الاتحاد فريق كبير ومن يحبه لا يشك في امكانياته”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مناجير فريق اتحاد العاصمة، الحاج عدلان، تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدا بأن الاتحاد فريق كبير.
وعقب عودته رفقة بعثة الفريق إلى أرض الوطن، صرح الحاج عدلان لتلفزيون “النهار”: “اتحاد العاصمة فريق كبير، ولاعبيه رجال”
كما أضاف المناجير العام للاتحاد: “من يحب اتحاد العاصمة لن يشك أبدا في قدراتها وامكانياتها”.
وتابع الحاج عدلان: “هناك من شكك بأن تتويجنا الأول بكأس الكاف كان مجرد حظ، وحاليا نجحنا في تحقيق ثاني تتويج”.
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