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الرياضة

الحاج عدلان: “الاتحاد فريق كبير ومن يحبه لا يشك في امكانياته”

بقلم كريم تيغرمت
الحاج عدلان: “الاتحاد فريق كبير ومن يحبه لا يشك في امكانياته”
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ثمن مناجير فريق اتحاد العاصمة، الحاج عدلان، تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدا بأن الاتحاد فريق كبير.

وعقب عودته رفقة بعثة الفريق إلى أرض الوطن، صرح الحاج عدلان لتلفزيون “النهار”: “اتحاد العاصمة فريق كبير، ولاعبيه رجال”

كما أضاف المناجير العام للاتحاد: “من يحب اتحاد العاصمة لن يشك أبدا في قدراتها وامكانياتها”.

وتابع الحاج عدلان: “هناك من شكك بأن تتويجنا الأول بكأس الكاف كان مجرد حظ، وحاليا نجحنا في تحقيق ثاني تتويج”.

رابط دائم : https://nhar.tv/EMVYm
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