الحاج مرين: “ضمان البقاء مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”

أبدى الحاج مرين، المدرب الجديد لمولودية وهران، تفاؤله في إنقاذ الفريق من شبح السقوط هذا الموسم، رغم إعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح الحاج مرين، لتلفزيون “النهار”: “إستجبنا لنداء مولودية وهران، رغم الوضعية الصعبة، جئنا كمنقذين للفريق، وأتمنى أن يتحقق هذا المبتغى”.

وأضاف: “المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، هناك العديد من الأندية التي تصارع هي الأخرى من أجل البقاء”.

وتابع: “سنرفع التحدي وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية وأن يقدموا كل ما لديهم لإنقاذ مولودية وهران، وإبقائها في القسم الأول”.

يذكر أن إدارة مولودية وهران، استنجدت بخدمات المدرب حاج مرين، بعد طلاقها بالتراضي مع المدرب السابق جون ميشال كفاليي.