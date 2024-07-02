الحاج موسى:”سعيد بالإنضمام لناد كبير كفاينورد”

ثمن الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، خطوة إنتقاله إلى نادي فاينورد الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والذي وصفه بالنادي الكبير.

وصرح لاعب فيتيس أرنهيم السابق، الحاج موسى، إلى موقع فريقه الجديد، فاينورد روتردام:”سعيد بالإنضمام لناد كبير كفاينورد، وخوض الموسم الجديد مع هذا الفريق الذي يشارك بصفة منتظمة في الدوريات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف الحاج موسى:””المستوى هنا في نادي فاينورد، جيد جدًا، و سأجد راحتي مع أسلوب اللعب الهجومي الذي يتبناه النادي”.

وختم موهبة المتخب الوطني حديثه:”سأبذل قصارى جهدي للنجاح في هذا النادي، لأنني مرتاح هنا، والنادي يمتلك كل مقومات النجاح”.