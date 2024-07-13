الحاج موسى ممر حاسم في ودية فاينورد و غينك البلجيكي

بصم اللاعب الدولي الجزائري، الحاج موسى أنيس، اليوم الجمعة، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه الودية فاينورد أمام غينك البلجيكي.

في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وشارك الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، الحاج موسى، في مباراة فريقه الودية، التي فاز بها أمام غينك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، كإحتياطي، بداية من الدقيقة 62 من الشوط الثاني.

وتمكن الحاج موسى، من تقديم تمريرة حاسمة، في الدقيقة 86، لصالح زميله بالفريق أنتوني ميلامبو.

فيما شارك الدولي الجزائري الآخر، رامز زروقي، كأساسي في هذه المواجهة، وتم إستبداله في الدقيقة 62 من الشوط الثاني.

وللإشارة، تعد هذه المواجهة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الجزائريان، الحاج موسى، و زروقي، بعد مباراة دوردرخت، الأسبوع الماضي، والتي إنتهت برباعية لصالح فاينورد، في إطار إستعدادات فاينورد للموسم الكروي الجديد.