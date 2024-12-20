الحادثة هزت مواقع التواصل.. توقيف عصابة إعتدت على مُواطن في قسنطينة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف عصابة أحياء اعتدت على أحد المواطنين بالسلاح الأبيض بحي بوصوف.

وبدأت العملية، حسب بيان لذات المصالح، عندما تم رصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على أحد المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء بحي بوصوف.

ليباشر على الفور محققي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة تحرياتهم لتحديد هوية المشتبه فيهم. من خلال تكثيف الدوريات وتنشيط عنصر الاستعلام، وكذا المراقبة العامة للإقليم.

ليتم تحديد مكان تواجد جماعة الأشرار بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بقسنطينة.

وتم مداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم أين تم توقيف 3 أشخاص متورطين في هذا الاعتداء. ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وتوقيف باقي أفراد العصابة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بجناية تكوين جمعية أشرار. وجناية محاولة القتل العمدي، وإنشاء وترأس عصابة أحياء قصد الشروع المساس بالأمن العمومي.