الحادث المأساوي ببجاية.. فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة أقبو في بجاية، عن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات حادث المرور الأليم الذي وقع اليوم بالطريق السيار بقرية بزيو وخلف 8 وفيات.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه بتاريخ اليوم وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، وقع حادث مرور أليم على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينة بجاية والطريق السيار شرق غرب.

وأضاف البيان، أن الحادث وقع بالمكان المسمى قرية بزيو بين سيارة أجرة نوع بيوجو إكسبار كانت قادمة من الجزائر العاصمة باتجاه مدينة بجاية. وشاحنة من نوع دايو كانت متوقفة على الشريط الإستعجالي في حالة عطل ميكانيكي.

وأدى هذا الحادث إلى وفاة ثمانية (08) أشخاص، الذين كانوا على متن سيارة الأجرة.

وعليه، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أقبو فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات.