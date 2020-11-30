الحادث تكرر مرارا والجهات الوصية غائبة.. سقوط شرفة منزل بحي ليزاشلام في الحراش

شهد حي ليزاشلام، في بلدية الحراش، سقوط شرفة منزل بالطابق السابع، دون وقوع خسائر بشرية.

وقامت مصالح الحماية المدنية في ذات الحي بتطويق المكان، حتى تتجنب تأذي المارة في حال وقوع باقي الشرفة.

للإشارة، فقد تم التبليغ بتاريخ 13 جوان الماضي عن وجود شرفة بالعمارة مهددة بالسقوط.

وبعد 5 أشهر من النداء، تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس الأحد، الى سقوط الشرفة من منزل بالطابق السابع.

ووقع الحادث على مستوى المدخل رقم 8 اين تتواجد الصيدلية، حيث تعج الحركة، مما يعني خطر وقوع إصابة ووفيات.

خاصة وأن العديد من شرفات المنازل مهددة بالانهيار، في حي تجاوز عمر أكبر عمارة فيه قرنا.