الحادث وقع في ظروف لا تزال مجهولة.. حريق “يلتهم” سيارة رئيس بلدية “طارق ابن زياد” في عين الدفلى

أدّت شرارة نارية وقعت في حدود الساعة السابعة من مساء أول أمس، إلى احتراق السيارة الوظيفية لرئيس بلدية “طارق ابن زياد” في ولاية عين الدفلى.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن سيارة البلدية من نوع “بيجو 308″، والتي كان يقودها رئيس البلدية، تعرضت للإشتعال بعدما ركنها أمام منزله الواقع في مخرج المدينة، وتوجه لاقتناء بعض حاجاته من المحل المجاور، لكن سرعان ما سمع صرخات المواطنين تدعو إلى إخماد النار المشتعلة في السيارة.

وقالت مصادر مطلعة لـ “النهار”، إن السيارة كان بها وثائق إدارية مهمة، وخاصة مع الختم الخاص بالبلدية، وهو الأمر الذي أثار لدى بعض المحللين وكثير من المتطفلين، الشكوك بأن الحريق كان بفعل فاعل، في الوقت الذي نفى رئيس البلدية علمه بأسباب الحريق ومصدره، مع العلم، حسب مصادر “النهار”، بأن رئيس البلدية، قد تم تهديده مسبقا بالتصفية من جهات مجهولة، رجّح العديد من أبناء المنطقة، أنها محسوبة على الجماعات الإرهابية.