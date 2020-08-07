 الحارثي: “بلايلي يتبع برنامج تدريبي خاص تحسبا لعودته للفريق”

الرياضة
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 الحارثي: “بلايلي يتبع برنامج تدريبي خاص تحسبا لعودته للفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، محمد الحارثي، أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، يتبع برنامج تدريبي خاص، تحسبا لعودته للفريق، واندماجه في التشكيلة.

وأوضح محمد الحارثي، في تصريحات صحفية، أن بلايلي، يتبع برنامج تدريبي، معد من المحضر البدني للفريق، والذي يتواحد في تواصل داائم مع اللاعب.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، أن إدارة فريقه في تواصل مع الدولي الجزائري، وأن هذا الأخيرر يجهز نفسه حاليا للعودة.

وأكد محمد الحارثي، من جديد، أن تأخر يوسف بلايلي، في الإلتحاق بالنادي، عائد لغياب النقل الجوي، ومن المقرر أن يلتحق بالأهلي السعودي في 10 أوت الجاري.


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