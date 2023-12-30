الحارس أسامة راقب يلتحق بنادي المصفوت الإماراتي

التحق الحارس الجزائري أسامة راقب، اليوم الجمعة، بنادي المصفوت الإمارات الناشط في قسم الدرجة الأولى الإماراتية.

وانتقل أسامة راقب إلى الدوري الإماراتي بعدما نشط هذا الموسم في فريقه رديف رائد القبة، كما نشط الموسم الماضي في نادي أولمبي المدية وعدد من الفرق الجزائرية.

و كان أسامة راقب قد ترعرع كرويا بين نادي رائد القبة و نصر حسين داي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–