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الرياضة

الحارس الأرجنتيني مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الحارس الأرجنتيني مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة
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يواصل الحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، إثارة الجدل بعد نهاية كأس العالم وتتويج منتخب بلاده باللقب.

وظهر الحارس مارتينيز أمس الثلاثاء، خلال موكب إحتفال المنتخب الأرجنتيني في الحافلة المكشوفة مع الجماهير بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس.

وقام مارتينيز بحمل دمية وألصق عليها صورة لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي كسخرية من اللاعب بعد الفوز ضده في نهائي المونديال.

رابط دائم : https://nhar.tv/n4oBS
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