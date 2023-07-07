الحارس الأسطوري فان دير سار يصاب بنزيف في المخ

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الجمعة، عن دخول حارسه الدولي الأسبق إدوين فان دير سار، للعناية المركزة، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وجاء في بيان نادي أياكس الهولندي، اليوم الجمعة:”يوم الجمعة ، أصيب إدوين فان دير سار بنزيف حول دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة.

وأوضح النادي الهولندي في بيانه، أن سيوفي الجمهور بمستجدات جديدة بخصوص الوضع الصحي للحارس الأسطوري فان دير سار، في حال توفرها.

وختم نادي أياكس، بيانه بالتمني الشفاء العاجل لحارسه السابق إدوين فان دير سار.