الحارس الجزائري أوكيدجا يختار ماتز

وافق الحارس الفرانكو جزائري، ألكساندر أوكيدجا، على الإنضمام لنادي ماتز الفرنسي، في الميركاتو الجاري، قادما إليه من نادي ستراسبورغ.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الحارس ألكساندر أوكيدجا، منح موافقته لمسؤولي نادي ماتز، بالتوقيع للفريق لمدة موسمين.

وفضل أوكيدجا (29 غاما)، التوقيع لنادي ماتز، الناشط في (الليغ2) الفرنسية، على قبول عرض ناديه ستراسبورغ، بالتجديد لموسمين كحارس ثاني للفريق.

وأنهى ألكساندر أوكيدجا، الموسم المنصرم، كحارس أساسي في صفوف ناديه ستراسبورغ، حيث شارك أساسيا في 17 مباراة في (الليغ1).

يذكر أن الفرانكو جزائري، ألكساندر أوكيدجا، يطمح في حمل ألوان الخضر، حسب ما صرح به في وقت سابق.