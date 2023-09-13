الحارس الدولي دوخة يعلن اعتزاله ميادين كرة القدم

أعلن الحارس الدولي عز الدين دوخة، أمس الثلاثاء، عبر بيان رسمي، اعتزاله ميادين كرة القدم بعمر السابع والثلاثين.

ونشر حارس الخُضر السابق دوخة، عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك بياناً، أعلن فيه قراره، وتقدم بالشكر لكل المدربين ورؤساء الأندية واللاعبين الذين تعامل معهم طيلة 17 سنة في مسيرته الكروية.

يجدر الإشارة، سبق للحارس دوخة أن خاض تجربة في البرتغال والسعودية، وتألق مع العديد من الأندية في البطولة الوطنية أبرزها اتحاد الحراش وشبيبة القبائل.