الحارس السابق لمولودية الجزائر يقاضي نائب رئيس شبيبة سكيكدة

بتهمة إصدار صكين من دون رصيد بقيمة 361 مليون سنتيم

رفع الحارس الفرنكوجزائري السابق لفريق مولودية الجزائر، جوناتان ماتياس، دعوى قضائية ضد نائب رئيس فريق شبيبة سكيكدة أمام محكمة سيدي امحمد في العاصمة، بتهمة إصدار صكين من دون رصيد بقيمة تقدر بـ361 مليون سنتيم، تمثل إجمالي مستحقاته المالية.

ويستخلص من الملف القضائي أن الضحية ذي الجنسية الفرنسية والأصول الجزائرية، الذي كان خلال الموسم الماضي حارسا لمرمى فريق شبيبة سكيكدة لكرة القدم، بعدما انتقل إليه من فريق دفاع تاجنانت، وقبله مولودية الجزائرية، تسلم من المتهم «ل.ب» بصفته نائب رئيس شبيبة سكيكدة الذي ينشط في القسم الثاني الهاوي، صكين محررين بتاريخ الفاتح جانفي 2018، من أجل تسديد مستحقاته المالية.

وقد كانت قيمة الصك الأول مبلغ 210 مليون سنتيم، أما الصك الثاني فقد احتوى على مبلغ 160 مليون سنتيم، إلا أن الضحية اكتشف عدم وجود رصيد في حساب نائب رئيس شبيبة سكيكدة، خلال تلك الفترة المحددة بتاريخ 30 أفريل 2018، وذلك بسبب الأزمة المالية التي مر بها الفريق.

واستنادا إلى ما جاء على لسان المتهم خلال التحقيق معه، فإنه قام بتسوية الوضعية بتاريخ 18 سبتمبر، إذ قام بدفع قيمة الصكين قبل تاريخ جلسة محاكمته.

موضحا في معرض تصريحاته أن الضحية وعلى الرغم من التسوية تغيب عن حضور التدريبات والمقابلات الرسمية، منذ الجولة 16 إلى غاية الجولة 22، ثم من الجولة 27 إلى الجولة 30 للموسم الرياضي الماضي، مما أثر سلبا على الفريق رغم الانذار الموجه له.