الحارس السعودي العويس رجل لقاء مباراة الأرجنتين

تم إختيار الحارس السعودي محمد العويس، رجل مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني، برسم الجولة الأولى لدور المجموعات بالمجموعة الثالثة لكأس العالم.

بعد أن ساهم بشكل كبير في فوز منتخبه ضد نظيره الأرجنتيني، وقال العويس عقب نهاية المباراة: “كلنا لعبنا مباراة مميزة”.

وأضاف:”حصلت على جائزة رجل المباراة، لكن لم أكن اللاعب المميز اليوم، واجهنا فريقا مرشحا لتحقيق المونديال و حصلنا على أهم 3 نقاط في مشوارنا، الحمدلله.”

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.