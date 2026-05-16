الحارس بن بوط يتوّج رجل نهائي كأس الكونفدرالية

نال حارس اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، جائزة رجل مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب المستوى الكبير الذي قدمه خلال المواجهة الحاسمة أمام الزمالك.

وجاء تتويج بن بوط بعد الأداء البطولي الذي بصم عليه طيلة أطوار اللقاء، حيث كان سداً منيعاً أمام محاولات لاعبي الزمالك، ونجح في الحفاظ على حظوظ فريقه في المنافسة رغم الضغط الكبير الذي فرضه أصحاب الأرض بملعب القاهرة الدولي.

ولعب الحارس الدولي دورًا بارزًا في قيادة “سوسطارة” نحو التتويج القاري، الثاني في تاريخه، ما سيعبّد له حتما العودة إلى كتيبة المنتخب الوطني المشارك في المونديال القادم.

ويعد هذا التتويج الفردي بمثابة مكافأة مستحقة لأسامة بن بوط، الذي كان أحد أبرز مهندسي تتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط إشادة واسعة من الأنصار والمتابعين بأدائه المميز.