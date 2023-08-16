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الرياضة

الحارس بن شلف يغادر اتحاد العاصمة

بقلم محمد.ل
الحارس بن شلف يغادر اتحاد العاصمة
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أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن نهاية مغامرة حارسها عماد بن شلف، مع الفريق.

ونشرت إدارة الاتحاد صورة لبن شلف، على حسابها عبر “فيسبوك” وكتبت عليها “شكرا بن شلف”، كما أرفقت الصورة بعبارة: “شكرا عماد على كل ما قدّمته في الإتحاد”.

للإشارة فإن صاحب الـ 29 ربيعا، كان قد التحق باتحاد العاصمة، الصائفة الماضية قادما من نصر حسين داي، بعقد يستمر إلى 2024.

غير أن إدارة الاتحاد وبعد التشاور مع المدرب عبد الحق بن شيخة، قررت فسخ عقد حارسها، لاسيما وأن الفريق لم يستفد كثيرا من صفقته طيلة الموسم الفارط.

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