الحارس خيري يمضي رسميا في وداد تلمسان

ليرسم صاحب الـ27 سنة إلتحاقه بالصاعد الجديد لحضيرة الكبار.
فككت فرقة الدرك الوطني لسطيف شبكتين لسرقة وتهريب الدراجات النارية اجنبية الصنع، وأخرى لسرقة المجوهرات.
حسب مصادر لـ النهار فإن الشبكة الاولى متكونة من 05 أشخاص…
يلجئ العديد من الشباب والأطفال ببلدية بوشڨوف بولاية ڨالمة، إلى السباحة في بركة مياه هروبا من إرتفاع درجات الحرارة.
حيث طالب شباب المنطقة من السلطات بفتح…
نظمت ولاية باتنة مؤخرا مسابقة "أنظف بلدية" للنهوض بنظافة المحيط عبر بلدياتها الـ61 وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، الجانب الحضري للولاية .
وحسب مصالح الولاية فإن المسابقة…
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