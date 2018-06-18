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الحارس خيري يمضي رسميا في وداد تلمسان

الرياضة
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الحارس خيري يمضي رسميا في وداد تلمسان خيري باركي
بقلم وليد كويني

أمضى حارس وفاق سطيف خيري باركي، اليوم الإثنين، على عقد يمتد لموسمين في صفوف نادي وداد تلمسان.

ليرسم صاحب الـ27 سنة إلتحاقه بالصاعد الجديد لحضيرة الكبار.

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