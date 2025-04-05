الحارس رمضان يضيّع سفرية المولودية إلى جنوب إفريقيا

ضيّع حارس مولودية الجزائر، رمضان عبد اللطيف، سفرية الفريق التي قادته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى جنوب إفريقيا.

وغادرت تشكيلة العميد أرض الوطن، في حدود الساعة 01:00 صباحا صوب جنوب إفريقيا. تحسبا لملاقاة نادي أورلاندو بيراتس، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية بأن حارسها رمضان، غاب عن السفرية. بسبب نفس الإصابة التي جعلته يغادر تربص المنتخب الوطني المحلي مارس الماضي، والتي يعاني منها منذ عدة أسابيع.

يشار إلى أن الحارس الآخر، توفيق موساوي، الذي بدأ الموسم أساسيا، سيكون أمام فرصة ذهبية، في موقعة جوهانسبورغ. والتي سيدخلها النادي العاصمي، بنية تعويض هزيمته ذهابا في 5 جويلية بهدف من دون رد. وخطف تأشيرة نصف نهائي “الشامبينز ليغ”، من أجل استعادة مكانته الأساسية.