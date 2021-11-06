الحارس زغبة جديد المنتخب الوطني

أعلن نادي ضمك السعودي عن تلقي الحارس مصطفى زغبة إستدعاءا ليكون حاضرا في تربص الخضر.

وإستدعي الناخب الوطني جمال بلماضي زغبة. لتحفيزه ليكون جاهزا لحراسة مرمى الخضر في مباراتي جيبوتي و بوركينافاسو.

إلى جانب ذلك، يُعد زغبة صاحب أكبر عدد من التصديات في البطولة السعودية . وحسب الإعلام في مدينة الرياض قام بـ39 تصديًا مع الفريق الأول لكرة القدم وهو أمر خارق للعادة.

كما خطف إبن مدينة المسيلة الأنظار بالنظر إلى مستوياته الكبيرة التي يقدمها هذ الموسم مع ضمك في البطولة السعودية.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيتنقل إلى العاصمة المصرية القاهرة. بداية بتنقله إلى باريس ثم يشد الرحال إلى مصر لمباشرة التحضيرات للقاء جيبوتي.

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