الحارس زغبة يوقع رسميا في “السياربي”

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، تعاقدها رسميا مع الحارس الدولي مصطفى زغبة.

وحسب بيان إدارة “السياربي” عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، فإن الحارس زغبة أمضى على عقد يربطه مع الفريق لغاية 2026، حيث سيعوض الحارس ألكسيس قندوز الذي غادر الفريق صوب نادي بيرسبوليس الإيراني.

وبذلك يكون الحارس السابق لناد ضمك السعودي، ثاني حارس يستقدمه الشباب خلال الميركاتو الصيف الصيفي الجاري بعد الحارس فريد شعال.

وللإشارة، سبق للحارس زغبة وأن تقمص أولوان العديد من الأندية الجزائرية على غرار وفاق المسيلة ومولودية العلمة وأمل بوسعادة واتحاد الحراش ووفاق سطيف.