الحارس سوفي جديد مولودية وهران

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الاثنين، عن ضمّها الحارس كمال سوفي، قادما من اتحاد العاصمة.

وكشف الفريق الوهراني، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن سوفي. وقع عقدا يستمر إلى غاية صيف 2029، وهي الصفقة التي جاءت بعد فسخ عقد الحارس مختار فراحي بالتراضي.

واختار صاحب الـ 30 عاما، الالتحاق بـ”أبناء الحمري” بعد فسخ عقده بالتراضي مع اتحاد العاصمة، قبل سنة عن نهايته، بحثا عن فرصة أكبر بعدما فشل في فرض نفسه في “سوسطارة” بتواجد الحارس الدولي أسامة بن بوط.

وبقدوم سوفي، ارتفع عدد الوافدين على تشكيلة مولودية وهران هذه الصائفة، إلى 5 أسماء، بعدما تعاقدت الإدارة سابقا مع كل من أحمد غنام، القادم من شباب عين تموشنت. وهواري بعوش، من شباب قسنطينة.

فضلا عن الغابوني إيسانغ ماتوتي، القادم من اتحاد خنشلة، واسماعيل سعدي من شبيبة الساورة.

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