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الرياضة

الحارس سيفور يعود إلى اتحاد العاصمة

بقلم محمد.ل
الحارس سيفور يعود إلى اتحاد العاصمة
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رسّم الحارس عبد المؤمن سيفور، عودته إلى اتحاد العاصمة، بعد موسمين قضاهما في فريق أمل الأربعاء.

وكان سيفور، قد غادر الاتحاد صيف 2021، بعد نهاية عقده مع الفريق، ليلتحق بتشكيلة أمل الأربعاء، التي سقطت الموسم المنقضي إلى القسم الثاني هواة.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة اليوم الأحد، عن توقيع سيفور، عقدا لموسمين مع الفريق قادما من أمل الأربعاء.

كما أوضح المصدر ذاته، في منشور عبر “فيسبوك” بأن صاحب الـ 23 ربيعا، سيلتحق في الساعات القادمة بتربص الفريق المقام حاليا بمدينة “طبرقة” التونسية.

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