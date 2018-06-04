الحارس صالحي يوقع لموسمين في شبيبة القبائل

رسم الحارس الدولي الجزائري، عبد القادر صالحي، اليوم الإثنين، إنظمامه لنادي شبيبة القبائل، موقعا عقدا يربطه بالفريق لمدة موسمين.

ويأتي انظمام الحارس عبيد القادر صالحي، للشبيبة، بعد مفاوضات ماراطونية، جمعته مع رئيس النادي شريف ملال، والمناجير العام للفريق كريم دودان، منذ نهاية الموسم المنصرم.

وبهذا تكون الإدارة القبائلية، قد ضمنت ثالث لاعب في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كل من سوياد، وبن خليفة.

وسيعوض صالحي، الحارس مليك عسلة، الذي تخلت إدارة شبيبة القبائل عن خدماته مع نهاية الموسم المنصرم.