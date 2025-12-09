الحارس قندوز يزيد من متاعب بيتكوفيتش

تعرض مساء أمس الاثنين، الحارس الأول للمنتخب الوطني، أليكسيس قندوز، لإصابة في لقاء ناديه مولودية الجزائر، والجار شباب بلوزداد.

واضطر قندوز، الذي بات يلعب أساسيا بانتظام رفقة “الخضر” إلى مغادرة الداربي المندرج ضمن تسوية الجولة الأولى من الموسم الجاري. بعد مرور ساعة لعب، متأثرا بإصابة.

ووجد حامي عرين المنتخب الأول، صعوبات كبيرة في مغادرة أرضية الميدان. ما يؤكد أن إصابته تبدو معقدة، وقد ترهن حظوظه في اللحاق بكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يفصل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غدٍ الخميس، في قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في الـ”كان” تحسبا لارسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وسيشكل غياب قندوز المحتمل، ضربة موجعة للتشكيلة الوطنية والمدرب بيتكوفيتش، لاسيما وأن الحارس الآخر لوكان زيدان. عانى من نقص المنافسة وعاد أول أمس فقط للمشاركة مع غرناطة الاسباني، بعدما غاب عن 3 لقاءات متتالية.

وقبل قرابة 12 يوما فقط عن انطلاق المحفل القاري، يعاني عدد من لاعبي “الخضر” من التهميش رفقة أنديتهم الأوروبية، في صورة بن سبعيني. الذي لم يشارك سوى لـ 5 دقائق في آخر 5 لقاءات مع دورتموند.

كما يعاني آيت نوري، هو الآخر من نقص المنافسة في ناديه مانشستر سيتي، حيث لم يشارك لأي دقيقة في آخر 5 مباريات لناديه الانجليزي.