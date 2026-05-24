الحارس ليتيم يجدد عقده مع اتحاد خنشلة

أعلنت إدارة نادي اتحاد خنشلة، مساء أمس السبت، رسميا عن تجديد عقد الحارس أسامة ليتيم، لموسمين إضافيين.

وكان عقد الحارس ليتيم، الذي شارك مع الفريق في 25 مباراة هذا الموسم، ينتهي مع نهاية شهر جوان المقبل.

وكشفت إدارة “السيسكاوة” في بيان لها، أن ليتيم، وقع عقدا جديدا مع الفريق يستمر إلى غاية صيف 2028.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتبادلة بينها وبين صاحب الـ 35 عاما، الذي يقدم حسبها أداء مميزا ويظهر التزام كبير داخل أرضية الميدان ، ماجـعله عنـصرًا مهمَا داخـل الفـريق.