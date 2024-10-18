الحارس ليتيم يعتذر من أنصار مولودية الجزائر

قدّم حارس اتحاد خنشلة، أسامة ليتيم، اعتذاره لأنصار فريق مولودية الجزائر والمدرب أمير بوميل. على ما بدر منه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وقال أسامة ليتيم عبر حسابه على فايسبوك، عقب المباراة: “أقدم اعتذاري لأنصار مولودية الجزائر على ما بدر مني، لكن شتم أمي من دون سبب وهي مريضة، جعلني أفقد أعصابي. أعتذر من جميع الأنصار.. أمي عزيزة”.

وكان ليتيم الذي سبق له أن حمل ألوان مولودية الجزائر، شارك في المباراة أساسيا. ومني بهزيمة رفقة فريقه بهدف دون رد.

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