الحارس ماستيل يتشبث بحلم المونديال

تلقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سارة، قادمة من سويسرا، بخصوص الحارس ميلفين ماستيل، قبل أقل من 3 أسابيع عن انطلاق تربص “الخضر” تحضيرا لكأس العالم.

وأحدث منصب حراسة المرمى، حالة طوارئ في بيت المنتخب الوطني. بعد إصابة الثلاثي لوكا زيدان وانتوني ماندريا، وميلفين ماستيل، في الأيام القليلة الماضية.

وباشر ميلين، حارس نادي ستاد نيوني، أمس الثلاثاء، عملية إعادة التأهيل ما يؤكد امكانية لحاقه بالمحفل العالمي، في حال نجح في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

وكان صاحب الـ 26 ربيعا، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل حارس في الدرجة الثانية السويسرية. قد خضع لعملية جراحية، أفريل الماضي، اثر تعرض لانزلاق غضروفي،

ومن المتوقع أن يدرج فلاديمير بيتكوفيتش، اسم حامي عرين نادي نيوني السويسري. في القائمة الموسعة التي سيعدها يوم الـ 13 ماي الجاري، تحسبا للمونديال، والتي تضم ما بين 35 إلى 55 لاعبا.

على أن يتم الفصل في استدعاءه إلى القائمة النهاية. التي ستباشر تحضيراتها لـ”المونديال” يوم الـ 25 ماي الجاري، بالنظر إلى مدى تعافيه وجاهزيته للمنافسة.