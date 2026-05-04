ماستيل يتوج بجائزة أفضل حارس في الدرجة الثانية السويسرية

توج الحارس الدولي الجزائري، ملفين فيصل ماستيل، بجائزة أفضل حارس في الدرجة الثانية السويسرية، نظير المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة فريقه لوزان سبورت هذا الموسم.

وخلال حفل التتويج، الذي جرى، الاثنين، كان ماستيل أول من صعد إلى المنصة لتسلّم الجائزة، قبل أن ينضم إليه عدد من اللاعبين الناشطين في البطولة السويسرية.

ويعدُّ هذا التتويج خطوة مهمة في مسيرة ماستيل، الذي يطمح إلى تثبيت مكانته في أعلى مستوى، وفتح الباب أمام تحديات أكبر خلال المرحلة المقبلة سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

ويعيش ماستيل فترة حاسمة من مسيرته الكروية، إذ يتوقع أن يكون أحد أبرز الأسماء المطروحة للانتقال أو مواصلة مسيرته مع لوزان سبورت في الموسم المقبل من الدوري السويسري الممتاز، خاصة في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الحارس الحالي كارو ليتشيتا، الذي لم يتم تجديد عقده بعد.

وتشير المعطيات إلى أن إدارة النادي تدرس خيار الاعتماد على ماستيل أساسيًا خلال المرحلة القادمة، رغم أن القرار النهائي لم يحسم بعد، في انتظار تعيين مدرب جديد وتحديد رؤيته الفنية بخصوص التشكيلة الأساسية.