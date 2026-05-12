الحارس ماستيل يواصل عروضه الباهتة قبيل المونديال !

واصل الحارس الدولي الجزائري، ماستيل ميلفين، تقديم عروضه الباهتة في الدرجة الثانية السويسرية، رفقة نادي ستاد نيوني.

وكان حامي عرين “الخضر” قد تعرض يوم الـ 10 أفريل الماضي، لإصابة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، جعلت الشكوك تحوم حول لحاقه بـ”مونديال” 2026.

غير أن ميلفين، تعافى سريعا وعاد إلى المنافسة يوم الجمعة الماضية. بمناسبة لقاء الجولة الـ 34 من الدرجة الثانية السويسرية، أف سي آراو، الذي تلقى خلاله 5 أهداف كاملة. ونال ثاني أسوأ تقييم من طرف “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات.

قبل أن يشارك مجددا أمس الاثنين، أمام الضيف ستاد لوزان أوشي. ضمن الجولة الـ 35، وتلقت شباك 3 أهداف كاملة، واختير حسب موقع “سوفاسكور” ثالث أسوأ لاعب في اللقاء.

وخلال آخر 4 لقاءات رفقة ناديه السويسري، تلقى الحارس البالغ من العمر 26 ربيعا، 16 هدفا كاملا، وهي الاحصائيات التي تقلص من حظوظه في التواجد ضمن قائمة “الخضر” المعنية بخوض مونديال 2026. على الرغم من أزمة الإصابات التي أطاحت بالثنائي لوكا زيدان وأنتوني ماندريا.