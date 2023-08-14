الحارس مدور صابر جديد اتحاد بسكرة

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع الحارس، صابر مدور، قادما من هلال شلغوم العيد.

وقامت إدارة الاتحاد، بتقديم حارسها الجديد بطريقة مميزة، عن طريق فيديو يطلب منه اختيار وجهته المستقبلية بين أندية المحترف الأول، ليقرر الحارس اختيار فريق “الزيبان”.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، قال الحارس مدور صابر، إن المفاوضات كانت سهلة للغاية، بعدما التقى بالرئيس تريعة، وتم الاتفاق على أبسط الأشياء.

مشيرا إلى أنه منح سريعا موافقته المبدئية للرئيس، على اعتبار أن اتحاد بسكرة غني عن التعريف.

كما أشاد حامي عرين شلغوم العيد الأسبق، بجاهير بسكرة، مبرزا بأنه يجعلونك تحس بوجودهم ويجعلونك تلعب بأكثر راحة، مؤكدا في المقابل، بأنه اندمج سريعا مع المجموعة بعدما وجد تسهيلات كبيرة من اللاعبين.