الحارس وابدي يلتحق بصفوف ترجي مستغانم

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، اليوم الأحد، عن انضمام الحارس وابدي وليد إلى صفوف الفريق قادما من نادي شبيبة الساورة.

وكان الحارس وابدي قد انضم إلى ترجي مستغانم قبل يومين، لكن لم يتم الإعلان عن الصفقة إلى حين إتمام الخطوات الإدارية وإمضاء العقد بشكل رسمي.

و من المنتظر، أن يكون وابدي حاضرا في المباراة الودية المبرمجة غدا أمام فريق شباب عين تموشنت التي تندرج ضمن التربص الشتوي للفريق والاستعدادي لمرحلة الإياب.

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