الحاكمة العامة لكندا تهنّئ الرئيس تبون

ھنّأت الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سیمون، رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مقدمة له وللشعب الجزائري أصدق التمنیات بموفور الصحة والرخاء والتقدم. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكدت الحاكمة العامة لكندا على أھمیة تعزیز روابط الصداقة خاصة مع إحیاء كندا والجزائر ھذا العام الذكرى الستین للعلاقات الدبلوماسية.

كما أكدت ماري ماي سیمون، في رسالتھا لرئیس الجمھوریة، على العمل لمواصلة تطویر الشراكة بما یحقق مصالح الشعبین الجزائري والكندي في المرحلة القادمة.