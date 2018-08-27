الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بمستشفى بوفاريك وصلت إلى 110 حالة

أفاد رضا دريوش مدير مستشفى بوفاريك،أنه تم تسجيل إرتفاع في عدد الحالات المصابة بداء الكوليرا إلى 110 حالة منها 47 حالة مؤكدة.

مشيرا إلى أنه تم تسجيل 145 حالة منها 35 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، في حين بقيت 110 حالة تنتظر نتائج التحليل.

وأضاف أنه تم إتخاذ كل الإجراءات من أجل التحكم في الوباء أين تم تسجيل منذ 14 أوت الفارط 109 حالة بولاية البليدة.

بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة بالعاصمة، و19 حالة بولاية تيبازة، وحالتين بولاية تيبازة، بالإضافة إلى 36 حالة من مختلف الولايات المجاورة.

وأفاد ذات المتحدث، أن المشكل لا يكمن في المياه بل في النظافة أين تم عزل الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا.

وتقليل عدد الزيارات لتفادي نقل العدوى.