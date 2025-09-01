الحالة الصحية لترامب تثير الجدل!

عاد الجدل حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للواجهة مؤخرًا، بعد انتشار شائعات وتكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعه الصحي.

وتصاعدت هذه التكهنات بشكل خاص يوم السبت، عندما انتشر وسم “ترامب مات” على منصة “إكس” (تويتر سابقا).

وجاءت هذه الشائعات في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة. بالإضافة إلى ظهور كدمة متكررة على يده، مما أثار قلق البعض.

وردا على ذلك، نشر ترامب يوم الأحد على منصته الخاصة “تروث سوشال”. رسالة قوية قال فيها: “لم أشعر بأني أفضل حالًا في حياتي قط”.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ترامب شوهد يوم الأحد وهو يدخل سيارة رياضية سوداء. في طريقه إلى نادي الغولف الخاص به في ولاية فرجينيا. في أول ظهور علني له منذ اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.