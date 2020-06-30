الحالة الصحية لرجاء الجداوي “غير مستقرة”

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن الوضع الصحي للنجمة رجاء الجداوي “غير مستقر”.

ونقل موقع “مجلة سيدتي”، عن الدكتور قوله “أن الفنانة لا تزال تخضع للعلاج بنفس البروتكول المتاح لبقية مرضى فيروس كورونا في مصر”.

وأضاف الدكتور: “أتابع حالة الفنانة رجاء الجداوي وحالتها الصحية غير مستقرة، كما تحدثت مع إبنتها قبل ذلك، وهي تتلقى العلاج في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي”.

ونفى الدكتور، حصول الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، على علاج بلازما الدم للمتعافين للمرة الثالثة.

وأوضح ذات المتحدث، إن إصابة رجاء الجداوي بمرض آخر أدى إلى عدم تحسن حالتها قائلا: “نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل”.

وتواصل الجداوي تلقى العلاج من فيروس كورونا، منذ نحو 38 يوما، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس.

ونُقلت الفنانة إلى مصلحة العناية المركزة في 2 جوان الجاري، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.