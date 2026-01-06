إمتصاص المياه وانجراف التربة.. الحماية المدنية تتدخل إثر التقلبات الجوية

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية الأخيرة في عدة ولايات من الوطن على الساعة 13سا00د.

وفي ولاية الجزائر ببلدية عين البنيان، تم امتصاص مياه الأمطار من بناية من طابق واحد. وفي بلدية بولوغين بن زيري تم تسجيل إنجراف التربة بالقرب من متوسطة مع خطر سقوط شجرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما بولاية وهران وفي بلدية طفراوي تم امتصاص المياه المتراكمة بجانب مصنع السيارات. وتسجيل إنجراف تربة وسقوط حائط دعم بالمكان المسمى قمبيطة، دون تسجيل خسائر بشرية. كما تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بالطريق العام على مستوى محور دوران ساجي.

أما ببلدية وادي تليلات، فتم امتصاص مياه الأمطار من مسكنين بالمكان المسمى مزرعة سي الميلود. بلدية بوتليليس، تم تقطيع جزئي لشجرة مائلة كانت تعرقل حركة سير القطار بالمكان المسمى بوياقور. أما بلدية بئر الجير فتم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي الشهيد محمود.

في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية بشار، من أجل امتصاص مياه الأمطار المتجمعة من فناء ابتدائية .