الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية لنهار اليوم عند الساعة الرابعة مساءً

نشرت الحماية المدنية، بيانا كشفت من خلاله عن الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية في مختلف الولايات ليوم الثلاثاء على الساعة 16 سا 00 د.

وجاء في البيان الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية في ولايات الجزائر، تيزي وزو، بومرداس، والبليدة والتي جاءت كالأتي:

ولاية الجزائر:

-بلدية بئر مراد رايس خطر انهيار بناتين فوضويتين لهما تشققات بالجدران بالإضافة إلى خطر انزلاق التربة بحوش جيرو.

-بلدية باب الواد انهيار جدار خارجي لبناية (ط (+01) تسبب لانزلاق تربة على الطابق الارضي لبناية مجاورة ب 14 نهج سكوتو نیدال بدون تسجيل خسائر بشرية

– بلدية بولوغين انهيار جزئي لسقف مطبخ في الطابق الأول لبناية ب 53 نهج ارزقي ياسف بدون تسجيل خسائر بشرية

-بلدية العاشور سقوط عمود كهربائي داخل ثانوية محمد درواز بالسبالة بدون تسجيل خسائر بشرية

ولاية تيزي وزو:

-بلدية ذراع بن خدة الطريق الوطني رقم12 بن سيفي الرابط بين ذراع بن خدة و تيزي وزو مفتوح أمام حركة المرور

-بلدية بني دوالة الطريق الولائي 100 مفتوح امام حركة المرور

-بلدية ذراع الميزان انهيار الجدار الخارجي حوالي 25 متر لمؤسسة البلاستيك بدون خسائر بشرية

ولاية بومرداس:

-بلدية شعبة العامر امتصاص مياه الأمطار من ساحة متوسطة بوزرزورة

-بلدية برج منايل امتصاص المياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 12 بشندر

ولاية البليدة:

-بلدية مفتاح امتصاص مياه الأمطار بمحطة توزيع الكهرباء بحي البور.

-امتصاص مياه الأمطار بحي السواكرية اثر تسرب مياه واد بن تونس.