الحالة العامة لحرائق الغابات

كشفت، المديرية العامة، للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب احصائيات الحماية المدنية لحرائق الغابات، فإن العمليات الجارية، لا تزال واحدة. ويتواجد حريقين تحت الحراسة. في حين، تم إخماد 6 حرائق نهائيا. فيما بلغ إجمالي عدد الحرائق المسجلة 9.

ولاية الجلفة

حريق اشجار مثمرة بالمكان المسمى منطفة فيض الحوليات بلدية مسعد

اخمد تحت حراسة.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة هلال بلدية بوخنيفيس

في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المسيلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة العجالات بلدية سيدي عيسى

العمليات الجارية.

ولاية ورقلة

حريق نخيل بالمكان المسمى محيط بالة بلدية ورقلة

كما تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار العوابد قرية بئر صنب بلدية برج بوعريريج

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة زروق العياشي بلدية الحمادية

كما تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى مشتة قرقابة بلدية الرواشد

كما اخمد الحريق ويتواجد تحت حراسة.

ولاية عين الدفلى

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى موقف مناد بلدية العطاف

في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عبن تموشنت

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مجموعة غالم بن يحيا بلدية تامزورة

كما تم إخماد الحريق نهائيًا.

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