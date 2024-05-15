الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر ولايات الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباني حتى الساعة 23سا30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريق نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء.

ونفس الشيء بالنسبة لحريق نخيل محيط افري و محيط بالة ببلدية ورقلة اين لا تزال عملية اخماد الحريق متواصلة.

وبولاية المنيعة تم اخماد حريق نخيل حي بوخشبة بلدية المنيعة بشكل نهائي

اما بولاية تيميمون فلقد تم اخماد حريق شعير اصلاحات قصر تالة بلدية اوقروت بشكل نهائي.

وبولاية المسيلةـ فقد تم اخماد حريق أشجار مثمرة واد الهامل بلدية الهامل نهائيا.