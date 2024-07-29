الحالة العامة للحرائق إلى غاية 13:30 سا

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم السبت، إلى غاية الساعة الواحدة والنصف.

ففي ولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال و أحراش تيزي الخميس بلدية خراطة نهائيا.

وبقسنطينة، أخمد حريق أدغال و احراش بالمكان المسمى منطقة الطرحة بلدية زيغود يوسف نهائيا.

أما تيزي وزو، فتم إخماد حريق أدغال و احراش قرب قاعة الرياضة سعيد تازروتس بلدية تيزي وزو، نهائيا.

وبولاية ڨالمة، فعملية إخماد حريق أدغال و احراش مشتة عبد الحفيظ بلدية بوحشانة لا تزال متواصلة.

كما لا تزال عملية إخماد حريق غابة مشتة الفرينة بلدية أولاد مومن بسوق أهراس متواصلة.

ولاية بومرداس

حريق أدغال و أحراش قرية القضية بلدية تاورقة

عملية الاخماد متواصلة

ولاية بسكرة

حريق نخيل حي 17 جوان بلدية البرانس

عملية الاخماد متواصلة

ولاية ميلة

حريق أشجار مثمرةمشتة أولاد الطاق بلدية العياضي برباس

عملية الاخماد متواصلة