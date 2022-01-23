الحالة النفسية لعطال تُخيف مدرب نيس

أكد مدرب نادي نيس، كريستوف غالتيي، بأنه سيدرس الحالة النفسية للدولي الجزائري، يوسف عطال، قبل الإعتماد عليه في مواجهة اليوم أمام ماتز.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا :”سأقوم بوضع النقاط على الحروف معه بخصوص مدى جاهزيته، خاصة وأن قام برحلة عودة طويلة إلينا”.

وواصل :”هناك أيضا الجانب النفسي، عليّ التعرف على مدى تقبله للإقصاء من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتأثير ذلك على معنوياته”.

وقرر الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”العقبان”، في نهاية المطاف توجيه الدعوة للظهير الأيمن، والذي سيكون ظهيرة اليوم مع زملائه في الليغ 1.