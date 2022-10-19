الحالة مستقرة .. وهذه أخر حصيلة لكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن عدم تسجيل حالتين جديدين بفيروس كورونا. بينما لم يسجل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

فيما تماثل 3 مرضى للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها.

ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 270.768 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182373 في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات عند 6881 حالة.

كما أنه يوجد حالة واحدة في العناية المركزة، حسب ذات المصدر، فيما توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.