الحبس المؤقت لأمين عام الأفلان محمد جميعي

أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام للأفلان، محمد جميعي، الحبس المؤقت بالحراش.

وتم تقديم الأمين العام للأفلان، محمد جميعي، اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وتفيد المعطيات المتوفرة، لدى النهار اون لاين، أن الأمين العام للأفلان متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.

وفي التفاصيل، قالت المصادر، إن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم.

ويشتبه بأن المتهمة الرئيسية، في القضية استولت على الملف، إثر قيامها بانتحال صفة منظفة بالمحكمة.

أما بشأن التهمة الثالثة، التي تلاحق جميعي، فهي تتعلق بالاشتباه بقيامه بتوجيه عبارات تهديد وشتم.

وكان أحد الشخصيات العمومية المعروفة في الساحة الوطنية، قد تلقى رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، تضمنت تلك العبارات.