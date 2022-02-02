الحبس المؤقت لسائق حافلة المجزرة بورقلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة، بايداع سائق الحافلة، الذي تسببت في مجزرة مرورية أمس الثلاثاء على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية الحبس المؤقت.

وجاء في بيان صحفي لوكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، إنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام، المعلومات المتعلقة بحادث المرور المميت و الذي وقع بتاریخ02/01/ 2022 على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية.

وأوضح البيان، أن الحادث تسبب فيه المدعو (ز.ب) سائق الحافلة من نوع HIGER العاملة على خط ( وهران حاسي مسعود) التي اصطدمت بالجهة الخلفية اليسرى لمقطورة الجرار الطريقي من نوع CHIAKMAN، وتلاه اصطدام سيارة من نوع شفرولي سبارك بالجرار الطريقي، مما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 شخصا اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبعد الانتهاء من التحريات الأولية تم تقديم المشتبه فيه (ز.ب) أمام نيابة الجمهورية ومتابعته موجب طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق بارتكابه جنحة القتل الخطأ بسبب التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة الصنف النقل الجماعي ومخالفة الجروح الخطأ طبقا للمواد 69 فقرة 02 من الأمر 03/09 المعدل و المتمم للقانون 14/01 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمادة 442 من قانون العقوبات، أين اصدر قاضي التحقيق بعد سماعه عند الحضور الأول أمرا يوضعه رهن الحبس المؤقت وإيداعه.