الحبس المؤقت لسائق حافلة المجزرة بورقلة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة، بايداع سائق الحافلة، الذي تسببت في مجزرة مرورية أمس الثلاثاء على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية الحبس المؤقت.
وجاء في بيان صحفي لوكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، إنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام، المعلومات المتعلقة بحادث المرور المميت و الذي وقع بتاریخ02/01/ 2022 على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية.
وأوضح البيان، أن الحادث تسبب فيه المدعو (ز.ب) سائق الحافلة من نوع HIGER العاملة على خط ( وهران حاسي مسعود) التي اصطدمت بالجهة الخلفية اليسرى لمقطورة الجرار الطريقي من نوع CHIAKMAN، وتلاه اصطدام سيارة من نوع شفرولي سبارك بالجرار الطريقي، مما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 شخصا اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبعد الانتهاء من التحريات الأولية تم تقديم المشتبه فيه (ز.ب) أمام نيابة الجمهورية ومتابعته موجب طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق بارتكابه جنحة القتل الخطأ بسبب التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة الصنف النقل الجماعي ومخالفة الجروح الخطأ طبقا للمواد 69 فقرة 02 من الأمر 03/09 المعدل و المتمم للقانون 14/01 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمادة 442 من قانون العقوبات، أين اصدر قاضي التحقيق بعد سماعه عند الحضور الأول أمرا يوضعه رهن الحبس المؤقت وإيداعه.
طالع أيضا: ورقلة: وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بولاية ورقلة، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.
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بشار: وفاة 4 أشخاص في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع في 16 جانفي 2022 في وفاة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة في ولاية بشار.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد إستجابت فرق الإنقاد والإسعاف بوحدة الحماية المدنية لولاية بشار. بعد بلاغ عن حادث مرور، وقع على الساعة الثانية صباحا و43د. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة لنقل المواشي جياكا بسيارة بيجو 505. بالمخرج الجنوبي لمدينة بشار، بلدية بشار.
وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 04 أشخاص بعين المكان كانوا على متن السيارة بيجو 505. كما تم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.
بشار: إصابة 10 جزائريين و7 أجانب في انقلاب حافلة
أصيب 17 شخصا بينهم 10 جزائريين و7 أجانب في حادث انقلاب حافلة الشهر الفارط، نتيجة إصطدامها بجرارة زراعية. خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.
وقد استجابت فرق الإنقاذ والإسعـاف بوحدة الحماية المدنية بشار مدعمة بمركز الدبدابة. لبلاغ عن حادث مرور وقع على الساعة 07سـا و51د. إثر إنقلاب حافلة نتيجة اصطدامها بجرارة زراعية خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق.
وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بالطريق المؤدي إلى محور دوران ط/الوزن الثقيل بلدية بشار