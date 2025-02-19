الحبس المؤقت لشاب نشر أخبارا تمس بالسلامة والأمن العمومي بالشراقة

أجّلت محكمة الشراقة لتاريخ 25 فيفري الجاري ملف تورط فيه شاب في نهاية العقد الثالث من العمر. متابع بتهم نشر أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام مع جنحة إهانة هيئة عمومية.

وجاء توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن عقب تحقيقات واسعة حول تداول أخبار كاذبة ومهينة لمؤسسات الدولة على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث تم التحري حول مسير الصفحة، وتم التوصل إليه وتحديد هويته ومنه إلقاء القبض عليه. وتحويله على التحقيق الأمني ثم القضائي.

حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي استمع إلى تصريحاته بخصوص الوقائع المسندة إليه، قبل تحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

أين أمرت المحكمة بإيداعه رهن الحبس المؤقت قبل تأجيل الملف للتاريخ السالف ذكره. من أجل حضور الممثل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية. في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.

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