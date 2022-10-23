الحبس المؤقت لشخص والرقابة القضائية لآخر بتهمة إضرام النار  بغابة “تازميط” بجيجل

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الميلية، بوضع المتهم (ط – م) رهن الحبس المؤقت وبفرض الرقابة القضائية على المتهم (ط-ع) عن تهمة جناية وضع النار عمدا في أملاك غابية.

وحسب بيان محكمة الميلية، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية وتنويرا للرأي العام فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية، يعلم الرأي العام أنه بتاريخ 19 اكتوبر 2022 على الساعة 18.30 تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالميلية مكالمة هاتفية من طرف قاعة العمليات للفوج الخامس للرماة البحريين المتمركزة بدوار مشاط بلدية الميلية مفادها وجود حريق

بغابة “تامازيط”.

وعلى الفور تم تشكيل دورية تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالميلية ومصالح الحماية المدنية.بالإضافة الى مصالح الغابات، أين تم إخماد النيران والسيطرة عليها من طرف مصالح الحماية المدنية.

وبعد تمشيط مكان اندلاع النار تم العثور على بعض المحجوزات المتمثلة في: قارورة بها كمية من مادة البنزين.

وقارورة أخرى بها كمية من مادة المازوت بالإضافة إلى منجل و مطرقة وكماشة.كما تم العثور على شخصين بمكان الحريق ويتعلق الأمر بكل من (ط- م) و (ط-ع) أين تم توقيفها.

وبتاريخ اليوم 21 اكتوبر 2022 ، تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية.

وبعدها أحيل كل من(ط- م) و (ط-ع) على قاضي التحقيق عن تهمة جناية وضع النار عمدا في أملاك غابية، الأفعال المنصوص المعاقب عليها بنص المادة 396 من قانون العقوبات.

ليأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم (ط – م) رهن الحبس المؤقت و فرض الرقابة القضائية على المتهم (ط-ع).