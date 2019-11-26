الحبس المؤقت لصاحب فيديو التهديدات بـ”الكلاش” لمعارضي الإنتخابات وشريكه

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في ورقلة، بإيداع متهمين إثنين في قضية التهديد باستعمال سلاح ناري، الحبس المؤقت بالسجن العسكري.

وكان المتهمان قد مثلا صباح اليوم الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية بورقلة، بعد توقيفهما منذ أيام.

ويُنسب لأحد المتهمين قيامه بإشهار سلاح ناري “كلاشنيكوف” وتوجيه تهديدات لمعارضي الانتخابات.

وقد انتشرت تلك التهديدات بعد تصويرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتم فتح تحقيق أفضى إلى تحديد هويتي مشتبه بهما.

وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي ظهر في لقطات الفيديو، هو عون أمن بنفطال وأن سلاح الكلاشنيكوف ليس ملكه.

كما بيّنت التحريات عن هوية صاحب السلاح الرشاش، وهو شخص تنحدر أصوله من معسكر ليتم توقيفه هو الآخر.

وقد وجهت للمتهمين، تهمتي المساس بأمن الدولة والتحريض على الاقتتال بين أفراد الشعب.